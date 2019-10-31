В Барнауле продают роскошный коттедж за уйму денег

Коттедж с восемью санузлами и двум бассейнами в Барнауле выставили на продажу. Цена на такой дом — 77 млн рублей, пишет «Алтайский портал недвижимости». Эо самый дорогой объект в городе.

Находится трехэтажный роскошный коттедж на Горе в охраняемом поселке закрытого типа. Общая площадь дома составляет 800 кв. м., приусадебной территории — 14 соток.

В коттедже две гостиные, кухня, четыре спальни, кабинет, спортзал и раздевалка. В общей сложности в доме восемь санузлов, четыре из которых в спальнях. Также есть отдельная ванная комната, прачечная, баня и бассейная зона с двумя чашами.

На территории есть гаражный комплекс на два автомобиля.

До недавнего времени в базах объявлений Барнаула самым дорогим был коттедж за 80 млн рублей, отмечает издание.