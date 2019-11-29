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29 ноября -10°C

В Барнауле продают квартиру в подвале элитного дома

В Барнауле на продажу выставили квартиру, которая находится на цокольном и первом уровне дома на пр. Социалистическом, 42, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В Барнауле продают квартиру в подвале.
В Барнауле продают квартиру в подвале.
altayrealt.ru

В квартире общей площадью 200 кв.м. есть пять комнат. Помимо общего входа через подъезд, также присутствует отдельный вход с улицы, через который можно попасть на цокольный этаж. Там находятся прихожая с гардеробной, нестандартная гостевая спальня, комната отдыха, ванная с джакузи и сауна.

На этом уровне имеется даже три небольших окна.

На верхнем этаже — кухня с гостиной, спальня, кабинет, санузел и две лоджии. За квартирой закреплена парковка на два авто.

Собственник просит за жилье 11,7 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что в ЖК «Три богатыря» продают квартиру в 210 квадратов с девятью окнами на три стороны, погребом и биде.

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