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Недвижимость

В Барнауле продают самый дорогой коттедж

Самый дорогой особняк, который продается в Барнауле по данным на 17 августа, стоит 95 млн рублей и находится в поселке «Серебряный бор» на Змеиногорском тракте, 102.

Самый дорогой особняк в Барнауле.
Самый дорогой особняк в Барнауле.
altayrealt.ru / avito.ru

Площадь этого четырехэтажного дома занимает почти 500 кв. м, дополнительный одноуровневый дом в 270 кв. м и флигель, узнал «Алтайский портал недвижимости».

Есть бассейн, сауна, бильярдная, теннисный корт под стеклянным куполом, кинотеатр, творческие мастерские, отдельная комната для занятий аэрогимнастикой и многое другое.

Участок занимает 21 сотку. На территории размещено отдельное здание гаража на несколько автомобилей, круглосуточно работает профессиональная служба безопасности.

Ранее altapress.ru рассказывал о самых высоких жилых домах Барнаула.

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