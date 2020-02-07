В Барнауле продают старинный особняк

Агентство недвижимости пытается продать дом на ул. Интернациональной, 150, который входит в список объектов культурного наследия, сообщает «Алтайский портал недвижимости». В 2019 году вокруг строения разворачивались горячие споры.

В объявлении указано, что здание идеально подойдет для офиса небольшой солидной компании. Также риэлтор сообщает о наличии склада-гаража в 65 кв. м.

Внутри помещений недавно выполнена чистовая отделка. Стоимость лота составляет 7 200 000 рублей.

Ранее altapress.ru писал, что на бывшего собственника дома-памятника Николая Гусара заведено уголовное дело. Жалобы на то, как Николай Гусар ремонтировал дом на Интернациональной, 150, в крайохранкультуру направлял житель соседнего дома Сергей Устюгов.

Дело на Николая Гусара завели из-за того, что он снес аварийные деревянные сени и пристроил к дому другие, из красного кирпича. Гусар пояснил, что сделал это согласно проекту противоаварийных работ.