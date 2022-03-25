В Барнауле продают «трешку» с сюрпризом и самой высокой ценой за квадратный метр

В тексте объявления сказано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт из дорогих материалов. Планировка удобная. На площади 80 кв. м помимо трех комнат уместились две гардеробные и уборная. На просторной лоджии оборудован рабочий кабинет.
«Уникальное решение. Здесь можно поработать, после чего насладиться красивейшим панорамным видом, открывающимся из окон», — отмечает автор.
Лоджия утеплена. Для этого владельцы использовали экологически чистые материалы — эколен и дерево.
В доме есть отдельная котельная, а во дворе — две детские и две спортивные площадки, а также большая парковка. Территория огорожена.
«Рядом с комплексом находится много магазинов, школы, детские сады и самое главное — парк „Изумрудный“», — сказано на сайте.
Что касается бонуса, то о нем готовы рассказать только тем, кто придет на просмотр.