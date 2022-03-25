В Барнауле продают «трешку» с сюрпризом и самой высокой ценой за квадратный метр

Цена квадратного метра в этой квартире составляет 500 тыс. рублей. В целом же «трешку» оценили в 40 млн рублей. Она находится в жилом комплексе «Две эпохи», построенном в центре краевой столицы. Автор объявления на « Авито » обещает покупателю недвижимости «приятный и нужный бонус».

В Барнауле продается квартира, квадратный метр в которой стоит 500 тыс. рублей.

В тексте объявления сказано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт из дорогих материалов. Планировка удобная. На площади 80 кв. м помимо трех комнат уместились две гардеробные и уборная. На просторной лоджии оборудован рабочий кабинет.

«Уникальное решение. Здесь можно поработать, после чего насладиться красивейшим панорамным видом, открывающимся из окон», — отмечает автор.

Лоджия утеплена. Для этого владельцы использовали экологически чистые материалы — эколен и дерево.

В Барнауле продается квартира , квадратный метр в которой стоит 500 тыс. рублей. «Авито».

В доме есть отдельная котельная, а во дворе — две детские и две спортивные площадки, а также большая парковка. Территория огорожена.

«Рядом с комплексом находится много магазинов, школы, детские сады и самое главное — парк „Изумрудный“», — сказано на сайте.

Что касается бонуса, то о нем готовы рассказать только тем, кто придет на просмотр.