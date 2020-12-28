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Недвижимость

В Барнауле продают участок для строительства у Нагорного парка

Недалеко от Нагорного парка в Барнауле продают земельный участок площадью 30 соток, на котором может поместиться несколько новых зданий, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Буквы "БАРНАУЛ".
Буквы "БАРНАУЛ".
barnaul.org.

Собственник выставил землю на продажу за 45 млн рублей. Площадь территории при этом составляет 30 соток, на которых может поместиться несколько зданий.

Точный адрес не указывается, но по данным ЕГРН, участки с площадью около 30 соток есть на пр. Выставочный взвоз и ул. Гвардейской.

Участок у Нагорного парка выставили на продажу.
Участок у Нагорного парка выставили на продажу.
altayrealt.ru

По правилам землепользования, на участке можно возводить малоэтажные дома, магазины, кафе, спортивные объекты и так далее.

Ранее в Барнауле за 1,3 млн рублей выставили на продажу кафе вместе со всем оборудованием и сотрудниками.

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