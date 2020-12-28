В Барнауле продают участок для строительства у Нагорного парка

Собственник выставил землю на продажу за 45 млн рублей. Площадь территории при этом составляет 30 соток, на которых может поместиться несколько зданий.
Точный адрес не указывается, но по данным ЕГРН, участки с площадью около 30 соток есть на пр. Выставочный взвоз и ул. Гвардейской.
По правилам землепользования, на участке можно возводить малоэтажные дома, магазины, кафе, спортивные объекты и так далее.
Ранее в Барнауле за 1,3 млн рублей выставили на продажу кафе вместе со всем оборудованием и сотрудниками.