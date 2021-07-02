В Барнауле продолжает дорожать жилье

Цены на жилье в Барнауле сбавили темпы, но продолжают подрастать. В июне квадратный метр вторичного жилья подорожал на 600 рублей и составил в цене 64,4 тыс. рублей, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

В новостройках в июне средняя стоимость квадрата также прибавила около 600 рублей, достигнув 63,1 тыс. рублей. Рост традиционно наблюдается на малогабаритные и почти готовые квартиры.

Аналогичный темп роста показали и комнаты. Их стоимость в июне достигла 45,8 тыс. рублей за квадрат.

Почти на 700 рублей за квадрат (43,7 тыс. рублей) в среднем подорожали дома и коттеджи.

Зато подешевели коммерческие объекты. Квадратный метр такой недвижимости стал доступнее на 600 рублей (33,7 тыс. рублей). Аренда сократилась с 566 до 550 рублей за квадрат. Наибольшее падение показывают офисные помещения.

Ранее эксперты заявили, что снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере.