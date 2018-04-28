Собственник сереброплавильного завода решился на публичные слушания в новом формате

3 мая на официальном сайте администрации Барнаула разместят проекты, которым предстоит пройти публичные слушания. Также документы можно будет изучить в администрации города. Это новый формат публичных слушаний, который предлагают барнаульцам.
На "публичку" заявлены три проекта:
- Компания "Матч" — собственник Барнаульского сереброплавильного завода — хочет внести изменения в проект планировки и межевания территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город".
- "Новэкс" — участок на Малахова, 62
- Минимущество Алтайского края — участок на Чкалова, 225.
С 3 мая горожане могут ознакомиться с документами на официальном сайте мэрии, а также на выставках. Их адреса указаны в сообщениях на официальном сайте. От барнаульцев ждут замечания в специальном журнале учета посетителей экспозиции. Их рассмотрят на публичных слушаниях.
Новый порядок проведения "публички" определен в решении Барнаульской городской Думы в конце марта 2018 года в соответствии с требовании Градостроительного кодекса. Тогда же ввели процедуру общественных обсуждений, которая позволяет горожанам ознакомиться с проектом и направить замечания в письменном виде заинтересованным лицам.
Документ не определяет, в каких случаях нужно встречаться с гражданами (слушания), а в каких просто обсуждать проект (общественное обсуждение).
В комитете по строительству и архитектуре Барнаула уточнили, что пока в городе проходят только публичные слушания. В привычную процедуру добавили выставку и размещение информации на сайте мэрии примерно за месяц до встречи с горожанами. Общественные обсуждения начнут практиковать с августа.