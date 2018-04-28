Собственник сереброплавильного завода решился на публичные слушания в новом формате

На "публичку" заявлены три проекта:

Компания "Матч" — собственник Барнаульского сереброплавильного завода — хочет внести изменения в проект планировки и межевания территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город".

"Новэкс" — участок на Малахова, 62

Минимущество Алтайского края — участок на Чкалова, 225.

С 3 мая горожане могут ознакомиться с документами на официальном сайте мэрии, а также на выставках. Их адреса указаны в сообщениях на официальном сайте. От барнаульцев ждут замечания в специальном журнале учета посетителей экспозиции. Их рассмотрят на публичных слушаниях.

Новый порядок проведения "публички" определен в решении Барнаульской городской Думы в конце марта 2018 года в соответствии с требовании Градостроительного кодекса. Тогда же ввели процедуру общественных обсуждений, которая позволяет горожанам ознакомиться с проектом и направить замечания в письменном виде заинтересованным лицам.

Документ не определяет, в каких случаях нужно встречаться с гражданами (слушания), а в каких просто обсуждать проект (общественное обсуждение).

В комитете по строительству и архитектуре Барнаула уточнили, что пока в городе проходят только публичные слушания. В привычную процедуру добавили выставку и размещение информации на сайте мэрии примерно за месяц до встречи с горожанами. Общественные обсуждения начнут практиковать с августа.