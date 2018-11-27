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Недвижимость
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В Барнауле начали заполнять пустовавший несколько лет офисник в туркластере

Собственник здания в центре Барнаула сделал ремонт помещений, чтобы завлечь арендаторов. До этого оно пустовало несколько лет. Подробности altapress.ru рассказали эксперты компании «ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью».

Мало Олонская, 17.
Мало Олонская, 17.
skyscrapercity.com

Здание на Мало-Олонской, 17 получило название бизнес-центр River port. На первом этаже разместился магазин техники DNS (дату открытия еще не объявили). Еще четыре этажа «ТЦ БЦ» предлагает спланировать под офисные помещения.

Анна Ломоносова-Тайшина,
соучредитель компании «ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью»:

Эта часть города нуждается в качественных офисах для компаний, которые приглашают к себе клиентов. Это мы чувствует по проекту ТЦ Ultra, где также сдаем офисы в аренду. В здании на Мало-Олонской, 17 планируют размещаться IT-компании, маркетинговые и рекламные агентства, торговые фирмы. Заработают они уже в декабре этого года.

Чтобы сдавать офисы в аренду, собственник предварительно спланировал конфигурацию и размер помещений, проработал их интерьеры, сделал ремонт, организовал парковку во внутреннем дворе.

«Эта часть города оживает: здесь строится жилье, растет бизнес. Офисные помещения востребованы», — добавляет Анна Ломоносова-Тайшина.

Между тем, соседний ТЦ «Воскресенье» по-прежнему переживает кризис. У него остался один крупный арендатор «Эльдорадо», несколько маленьких магазинов и бар на верхнем этаже. Большая часть помещений пустует: собственникам не удается найти арендатора после того, как площади покинул «Холидей». Одна из главных проблем «Воскресенья» — отсутствие парковок.

Ранее на месте «Воскресенья» располагался памятник архитектуры — гостиница «Империал», построенная в 1910 году. Она сгорела и до сих пор не восстановлена.

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