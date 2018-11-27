В Барнауле начали заполнять пустовавший несколько лет офисник в туркластере

Собственник здания в центре Барнаула сделал ремонт помещений, чтобы завлечь арендаторов. До этого оно пустовало несколько лет. Подробности altapress.ru рассказали эксперты компании «ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью».

Здание на Мало-Олонской, 17 получило название бизнес-центр River port. На первом этаже разместился магазин техники DNS (дату открытия еще не объявили). Еще четыре этажа «ТЦ БЦ» предлагает спланировать под офисные помещения.

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании «ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью»:

Эта часть города нуждается в качественных офисах для компаний, которые приглашают к себе клиентов. Это мы чувствует по проекту ТЦ Ultra, где также сдаем офисы в аренду. В здании на Мало-Олонской, 17 планируют размещаться IT-компании, маркетинговые и рекламные агентства, торговые фирмы. Заработают они уже в декабре этого года.

Чтобы сдавать офисы в аренду, собственник предварительно спланировал конфигурацию и размер помещений, проработал их интерьеры, сделал ремонт, организовал парковку во внутреннем дворе.

«Эта часть города оживает: здесь строится жилье, растет бизнес. Офисные помещения востребованы», — добавляет Анна Ломоносова-Тайшина.

Между тем, соседний ТЦ «Воскресенье» по-прежнему переживает кризис. У него остался один крупный арендатор «Эльдорадо», несколько маленьких магазинов и бар на верхнем этаже. Большая часть помещений пустует: собственникам не удается найти арендатора после того, как площади покинул «Холидей». Одна из главных проблем «Воскресенья» — отсутствие парковок.

Ранее на месте «Воскресенья» располагался памятник архитектуры — гостиница «Империал», построенная в 1910 году. Она сгорела и до сих пор не восстановлена.