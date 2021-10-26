В Барнауле решили продать землю с разрушенным жилым домом возле Нового рынка

В Барнауле выставят на торги участок земли площадью 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в федеральной собственности, сообщает « Алтайский портал недвижимости ».

В Барнауле продадут землю с разрушенным жилым домом.

Участок земли расположен в центре Барнаула, по адресу: проспект Ленина, 131/2 (на пересечении с улицей Матросова).

«По данным единого госреестра недвижимости, здесь числится двухэтажное административно-жилое здание, в котором зарегистрировано восемь жилых помещений. Его построили в 1951 году из экспериментальных материалов, общая площадь — 787,5 кв. метров. Площадь участка — около 1,5 тыс. кв. метров», — отмечает издание.

Дом находится в полуразрушенном состоянии. Рядом активно сносят старые двухэтажные бараки (на пр. Ленина, 129), освободившиеся земли планируют продать через несколько лет.

«В квартале действует промышленное предприятие „Алтайхолод“, за ним расположен частный сектор. По другую сторону от участка есть 10-этажная новостройка, крупный гаражный массив, за которым проходит несколько веток железной дороги», — уточняет портал.

Детские сады и школы находятся через дорогу от квартала, чуть дальше — Новый рынок и ТЦ «Пионер».

Вид разрешенного использования земельного участка — для эксплуатации административно-жилого здания. Точная дата торгов и стоимость пока не объявлены.