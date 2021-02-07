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Недвижимость

В Барнауле риэлтор предстанет перед судом за махинации с квартирами детей-сирот

Прокуратура Алтайского края направила в Октябрьский районный суд Барнаула обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего риэлтора. Он обвиняется в крупном мошенничестве с квартирами детей-сирот.

Дом для сирот в поселке Центральном
Дом для сирот в поселке Центральном
Скрин с YouTube "Вести Алтай"

Как сообщает сайт краевой прокуратуры, по версии следствия, в 2014—2015 годах «обвиняемый оказывал риэлторские услуги, специализируясь на продаже жилья социально уязвимым категориям граждан».

При продаже недвижимости риэлтор умышленно занижал сумму выделяемых средств государством, а затем уговаривал граждан доплатить якобы не достающую им разницу для покупки квартир за счет личных сбережений.

В результате, по версии следствия, ему удалось обмануть 6 сирот и двух инвалидов, которые передавали риэлтору от 90 до 200 тыс. рублей. Общий ущерб от мошенничества превысил 1 млн. рублей.

Напомним, что ранее региональный СК назвал ситуацию с предоставлением квартир детям-сиротам в Алтайском крае неудовлетворительной и начал проверку в региональном минстрое, чтобы дать правовую оценку действиям чиновников.

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