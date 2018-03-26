В Барнауле Следком проверяет законность выселения семьи Путиных

Что рассказывают очевидцы

Как рассказали свидетели произошедшего, 21 марта сотрудники банка взломали дверь, вырвали провода и отрезали трубы отопления. Якобы к хозяйке и ее сыну применяли силу. Также очевидцы сообщают, что будто бы при действиях сотрудников банка присутствовала полиция, спокойно наблюдавшая за происходящим. Людей якобы выселяют из дома, помогать им некому.

Как отреагировал Следком

Краевое следственное управления СКР заявило, что проводится проверка. В сообщении следователи отмечают, что "при происходящем присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые не пресекли возможные противоправные действия".

Только по итогам проверки следователи дадут правовую оценку ситуации.

Почему это случилось. Версия Путиных

По рассказам семьи Путиных, директор фирмы "Алтай-цемент" Евгений Павлищев еще в декабре 2012 года попросил у банка разрешение на продажу заложенного в земельного участка и расположенного на нем недостроенного дома. Потенциальными покупателями объекта и стала семья Путиных.

Как рассказали Путины, сотрудница банка якобы подсказала им схему, как можно приобрести заложенное имущество:

— Она вручила покупателю дома платёжный документ и предложила пройти в кассу банка с этим документом, чтобы внести сумму на расчётный счёт. В платёжке, врученной сотрудницей банка, была указана сумма 1 миллион 400 тысяч рублей, и реквизиты получателя платежа. Платёж предназначался как беспроцентный займ ООО "Алтай-цемент". Сотрудник банка пояснила, что другого способа оплаты за заложенное имущество не существует, что оплата банку может производиться только путем перечисления денег на счёт заемщика. Также она якобы пояснила, что после оплаты будет сформирован пакет документов, с которым придет представитель банка в регцентр для регистрации сделки.

Путины также говорят, что перед внесением денег в кассу банка в офисе этого кредитного учреждения в присутствии представителя банка был заключён и подписан предварительный договор купли-продажи между продавцом дома Павлищевым и покупателем Путиным.

Путин внес 1,4 млн рублей на указанный счет. Как говорит покупатель внесенные на счёт "Алтай-цемент" деньги были сразу списаны банком в свою пользу. Но, как оказалось, банк не снял обременение с дома и участка.

Как все было. Версия банка

Официальный комментарий банка: