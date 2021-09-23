В Барнауле снесли три аварийных дома из запланированного «максимального количества»

В Барнауле ликвидировали три аварийных дома и до 2025 года планируют снести как можно больше ветхого жилья, сообщает мэрия города.

В сентябре в Барнауле снесли три ветхих дома по адресам: ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, ул. Восточная, 106.

«Снос проводится в ходе реализации краевой адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилого фонда“ на 2019−2025 годы», — рассказал Вячеслав Решетняк, начальник отдела технадзора за капремонтом комитета ЖКХ администрации города.

Он подчеркнул, что за выделенные годы в Барнауле планируют снести максимальное количество аварийных домов и расселить жильцов.

В мэрии напомнили, что в 2021 году уже ликвидировали 11 аварийных домов.

«По адресам: ул. Анатолия, 96, пр. Заводской 9-й, 14, ул. Водников, 50, ул. Водопроводная, 74, ул. Глушкова, 20, ул. Западная 1-я, 49а, ул. Хлебозаводская, 12, ул. Беляева, 18, 20», — уточнили власти.

Всего за пять лет, с 2016 по 2021 годы, в Барнауле снесли 63 аварийных жилых дома.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья и когда этот вопрос закроют.