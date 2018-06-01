Недвижимость

В Барнауле снесут незаконно построенное здание

Сегодня, 17:30.
Недвижимость

В Барнауле снесут здание на проспекте Калинина, 116ж. Это обойдется бюджету города в 90,7 тыс. рублей. Выполнить работы должны не позже 30 июня, сказано на сайте Госзакупок.

Снос здания.
Снос здания. Фото : Михаил Хаустов.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула предусмотрел на снос здания 624 тысячи рублей. В ходе аукциона "Сиб-Строй-Контракт" снизил цены до 90,7 тыс. рублей. В итоге эта компания и стала победителем.

К 30 июня исполнитель должен снести кирпичный самострой, расчистить и благоустроить площадку от мусора, сказано на сайте Госзакупок.

Официальный сайт администрации города пишет, что собственник здания должен был снести его самостоятельно еще в июне 2017 года. Однако он не выполнил эти работы, поэтому здание сносят за бюджетный счет.

Калинина, 116ж.
Калинина, 116ж.
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