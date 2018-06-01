В Барнауле снесут незаконно построенное здание

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула предусмотрел на снос здания 624 тысячи рублей. В ходе аукциона "Сиб-Строй-Контракт" снизил цены до 90,7 тыс. рублей. В итоге эта компания и стала победителем.

К 30 июня исполнитель должен снести кирпичный самострой, расчистить и благоустроить площадку от мусора, сказано на сайте Госзакупок.

Официальный сайт администрации города пишет, что собственник здания должен был снести его самостоятельно еще в июне 2017 года. Однако он не выполнил эти работы, поэтому здание сносят за бюджетный счет.