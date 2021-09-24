В Барнауле вырастет плата за наем муниципального жилья

В Барнауле поднимут размер платы для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Размер платы пересматривают каждый год. Например, в конце 2019 года размер платы за наем для всех категорий помещений муниципального фонда увеличивали на 7% (от 8,14 до 12,22 рубля за кв. метр).

С 1 января 2022 года плата составит от 10,44 до 15,66 рублей за квадрат, решил Координационный совет по ценообразованию.

Сумма варьируется в зависимости от качества, благоустройства помещения и месторасположения дома.

Кроме того, в целях социальной защиты населения на оплату за наем распространяются компенсации. Малоимущие горожане, живущие в муниципальных квартирах освобождаются от внесения платы.

Ранее altapress.ru писал, что с 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить больше за тепловую энергию.