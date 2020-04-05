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Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу еще один дом с мастерской и баней

В столице Алтайского края растет количество объявлений о продаже домов с подключенными коммуникациями. Очередной объект выставлен на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

В Барнауле продают двухэтажный дом на улице Меланжевой.
В Барнауле продают двухэтажный дом на улице Меланжевой.
Сайт "Купи-Продай"

Двухэтажный кирпичный дом с мастерской, баней и приусадебным участком продается на улице Меланжевой. Объект выставлен по цене 5,8 млн рублей. В доме имеются три комнаты.

Площадь дома составляет 127 кв. метров. Приусадебный участок — более 6 соток. Площадь мастерской — примерно 60 квадратов. Также на территории участка расположен гараж.

Автор объявления указывает, что газ и центральная канализация подключены. Также имеются баня и ванная комната.

Более подробную информацию о продаже можно посмотреть здесь.

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