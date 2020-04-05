В Барнауле выставили на продажу еще один дом с мастерской и баней

Двухэтажный кирпичный дом с мастерской, баней и приусадебным участком продается на улице Меланжевой. Объект выставлен по цене 5,8 млн рублей. В доме имеются три комнаты.
Площадь дома составляет 127 кв. метров. Приусадебный участок — более 6 соток. Площадь мастерской — примерно 60 квадратов. Также на территории участка расположен гараж.
Автор объявления указывает, что газ и центральная канализация подключены. Также имеются баня и ванная комната.
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