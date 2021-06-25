В Барнауле вновь продается старейшая школа города, которой более 120 лет

Школа с историей
Самая старая школа Барнаула, расположенная в историческом центре города, в сентябре этого года будет справлять 125-летие. Она ведет свою историю от Зайчанской школы. Ее основал известный просветитель Василий Штильке.
Школу строили на пожертвования городского самоуправления и частными благотворителями. Например, купец Платонов выделил на возведение 30 тыс. кирпичей.
Первых учеников набрали в ноябре 1892 года. Однако в течение года здание еще достраивалось. В итоге в Барнауле появилось одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте с погребом и колодцем.
Внутри было три просторных классных комнаты, рекреационный зал, учительская, гардероб, кухня, сторожка, а во дворе расположился небольшой садик.
Маленькое здание принимало учеников более 100 лет, вплоть до начала 2000-х годов. Тогда старинный дом перестал функционировать. Его внесли в реестр городских памятников архитектуры. А средняя общеобразовательная школа № 13 переехала на угол ул. Анатолия и пер. Ядринцева — на ул. Анатолия, 193.
Неудачные попытки найти хозяина
За длинную историю своего существования деревянный «долгожитель» претерпел большие изменения. Так, в 50-е годы прошлого века по решению местных советских и партийных органов была сделана пристройка. В школе появились мастерские, спортивный зал и дополнительные кабинеты.
За последние несколько лет здание старинной школы не раз выставлялось на торги. Ему безуспешно пытались найти хозяина в июне прошлого года и феврале текущего. Ни один из аукционов не состоялся из-за отсутствия заявок.
Можно предположить, что как в случае с десятками других памятников архитектуры Барнаула, потенциальных покупателей отпугивает статус и перспектива дорогостоящего сохранения объекта.
Тем временем, в краевой столице есть положительные примеры. Один из самых ярких — памятник исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. На данный момент его собственник занимается реконструкцией здания. В проект уже вложены немалые деньги, и хозяин объекта готов вложить еще больше. По предварительным оценкам на проект понадобится не меньше 10 млн рублей.
Что еще продается
Кроме старинной школы в лоте еще семь позиций с обременением.
Большая часть — это нежилые помещения в подвалах зданий:
- пр. Строителей, 22/пл. Победы, 4
- пр. Ленина, 78
- пр. Ленина, 63
- пр. Калинина, 18
- пр. Калинина, 5
- пр. Калинина, 14
Кроме того, с молотка может уйти и здание рядом с Театром кукол «Сказка», на ул. Пушкина, 45. Каждый из объектов, выставленных на торги, имеет особый статус «памятника архитектуры», а это значит, что новый собственник должен будет провести в них работы по сохранению объекта культурного наследия.