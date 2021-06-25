В Барнауле вновь продается старейшая школа города, которой более 120 лет

Памятник культурного наследия, расположенный на ул. Анатолия, 241 вновь выставлен на аукцион. Его стоимость оценили в 12,4 млн рублей. Вместе со зданием, площадью 393,8 кв. м, продают участок земли под ним, размер которого 2,5 тыс. кв. м, и котельную.

Школа с историей

Самая старая школа Барнаула, расположенная в историческом центре города, в сентябре этого года будет справлять 125-летие. Она ведет свою историю от Зайчанской школы. Ее основал известный просветитель Василий Штильке.

Школу строили на пожертвования городского самоуправления и частными благотворителями. Например, купец Платонов выделил на возведение 30 тыс. кирпичей.

Зайчанская начальная школа.

Первых учеников набрали в ноябре 1892 года. Однако в течение года здание еще достраивалось. В итоге в Барнауле появилось одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте с погребом и колодцем.

Внутри было три просторных классных комнаты, рекреационный зал, учительская, гардероб, кухня, сторожка, а во дворе расположился небольшой садик.

Маленькое здание принимало учеников более 100 лет, вплоть до начала 2000-х годов. Тогда старинный дом перестал функционировать. Его внесли в реестр городских памятников архитектуры. А средняя общеобразовательная школа № 13 переехала на угол ул. Анатолия и пер. Ядринцева — на ул. Анатолия, 193.

Неудачные попытки найти хозяина

Зайчанская начальная школа Общества попечения о начальном образовании ( ул.Анатолия , 241) retro. moi-barnaul.ru

За длинную историю своего существования деревянный «долгожитель» претерпел большие изменения. Так, в 50-е годы прошлого века по решению местных советских и партийных органов была сделана пристройка. В школе появились мастерские, спортивный зал и дополнительные кабинеты.

За последние несколько лет здание старинной школы не раз выставлялось на торги. Ему безуспешно пытались найти хозяина в июне прошлого года и феврале текущего. Ни один из аукционов не состоялся из-за отсутствия заявок.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Можно предположить, что как в случае с десятками других памятников архитектуры Барнаула, потенциальных покупателей отпугивает статус и перспектива дорогостоящего сохранения объекта.

Тем временем, в краевой столице есть положительные примеры. Один из самых ярких — памятник исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. На данный момент его собственник занимается реконструкцией здания. В проект уже вложены немалые деньги, и хозяин объекта готов вложить еще больше. По предварительным оценкам на проект понадобится не меньше 10 млн рублей.

Что еще продается

Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина , 45 Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Кроме старинной школы в лоте еще семь позиций с обременением.

Большая часть — это нежилые помещения в подвалах зданий:

пр. Строителей , 22/пл. Победы , 4

22/пл. Победы 4 пр. Ленина , 78

78 пр. Ленина , 63

63 пр. Калинина , 18

18 пр. Калинина , 5

5 пр. Калинина , 14

Кроме того, с молотка может уйти и здание рядом с Театром кукол «Сказка», на ул. Пушкина, 45. Каждый из объектов, выставленных на торги, имеет особый статус «памятника архитектуры», а это значит, что новый собственник должен будет провести в них работы по сохранению объекта культурного наследия.