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Недвижимость

В Барнауле возле краевой налоговой службы может появиться многоэтажка

Земельный участок под очередную многоэтажку может появиться в Барнауле за зданием краевой налоговой службы. По данным «Алтайского портала недвижимости», его адрес — ул. Пролетарская, 104-а.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
altapress.ru

По данным портала, созданием крупного земельного участка занимается компания «Альфа-Проект». Она намерена за счет присоединения ряда участков сформировать здесь общий земельный надел площадью почти 1500 кв. метров.

Сейчас на этом месте находится автостоянка. А пока началось обещственное обсуждение проекта.

Источник «Алтайского портала недвижимости» напоминает, что по правилам земельной застройки Барнаула в этом районе можно строить «нежилые здания для размещения административных, социальных, образовательных, культурных, медицинских учреждений, бытовых, торговых предприятий, религиозных, развлекательных, гостиничных, спортивных организаций, а также, автостоянок, парков и многих других объектов».

Но практика показывает, что правила могут и меняться, как это было в истории с земельными участками на ул. Кутузова.

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