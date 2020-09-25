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25 сентября 8°C
Недвижимость

В Барнауле всего за 10 млн руб. продается огромная квартира с деревянной баней на лоджии

Уникальная квартира находится в элитном доме на ул. Короленко, недалеко от площади Спартака. Заманчивое предложение размещено на сайте «Купипродай» с пометкой «срочно». Всего за 10 млн рублей любой желающий может стать обладателем недвижимости в историческом центре Барнаула с внушительной квадратурой. Общая площадь квартиры — 213 кв. м.

Элитный дом, где находится уникальная квартира с баней.
Элитный дом, где находится уникальная квартира с баней.
2 ГИС

Но по-настоящему соблазнительным этот объект делает необычная двухуровневая планировка, две больших лоджии, мансарда и, собственно, цена. Учитывая небольшой, но стабильный рост цен на вторичное жилье, за такое количество квадратов цена выставлена действительно невысокая.

Помимо планировки у квартиры есть еще минимум две фишки — полноценная баня из бруса и камин, выложенный из камня.

На просторных лоджиях можно не только попариться в бане, но и прекрасно провести время после. Здесь оборудована зона отдыха для шашлыков и принятия солнечных ванн.

При желании, за счет больших лоджий, новый хозяин может увеличить жилую площадь квартиры минимум на 30 кв. м. Или перепланировать помещения и превратить хоромы в семь квартир поменьше.

Большая квартира с деревянной баней.
Большая квартира с деревянной баней.
«Купипродай».

Словом, такое жилье открывает широкие возможности для нового владельца. Однако придется поторопиться. Желающих приобрести недвижимость в центре по довольно скромной цене, не так уж и мало.

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