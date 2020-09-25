В Барнауле всего за 10 млн руб. продается огромная квартира с деревянной баней на лоджии

Но по-настоящему соблазнительным этот объект делает необычная двухуровневая планировка, две больших лоджии, мансарда и, собственно, цена. Учитывая небольшой, но стабильный рост цен на вторичное жилье, за такое количество квадратов цена выставлена действительно невысокая.
Помимо планировки у квартиры есть еще минимум две фишки — полноценная баня из бруса и камин, выложенный из камня.
На просторных лоджиях можно не только попариться в бане, но и прекрасно провести время после. Здесь оборудована зона отдыха для шашлыков и принятия солнечных ванн.
При желании, за счет больших лоджий, новый хозяин может увеличить жилую площадь квартиры минимум на 30 кв. м. Или перепланировать помещения и превратить хоромы в семь квартир поменьше.
Словом, такое жилье открывает широкие возможности для нового владельца. Однако придется поторопиться. Желающих приобрести недвижимость в центре по довольно скромной цене, не так уж и мало.