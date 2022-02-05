В Барнауле всего за 1,8 млн рублей продается «идеальная студия» с потрясающим видом на закат в полях

По словам владельца, окна квартиры выходят на южную сторону, поэтому здесь нет проблем с недостатком солнечного света. Потоки высокие — более трех метров. Квартира оборудована кондиционером, а на окнах висят рассеивающие шторы, что помогает справиться с летней жарой.
Новому владельцу в качестве бонуса останется вся встроенная мебель, сделанная на заказ: кровать, шкаф, компьютерный столик, полки. Кухня также оборудована всем необходимым. В качестве дополнительного места для хранения вещей в студии предусмотрена кладовая.
Санузел совмещенный. В душевой установлен «тропический» и гидромассажный душ.
Из дополнительных плюсов — большое количество парковочных мест на территории дома.
«С большим сожалением прощаемся с этой чудесной квартирой — потому что переезжаем в дом», — поясняет автор объявления.