В Барнауле всего за 1,8 млн рублей продается «идеальная студия» с потрясающим видом на закат в полях

Квартира, которую выставили на « Авито », находится в 3-этажном кирпичном доме на ул. Научный городок, 32. Ее площадь составляет 27 кв. м, цена — 67,4 тыс. рублей за кв. м. По словам автора объявления, из окон «идеальной студии» открывается красивый вид на небо и бескрайние поля.

В Барнауле за 1,8 млн рублей продается квартира-студия в Научном городке.

По словам владельца, окна квартиры выходят на южную сторону, поэтому здесь нет проблем с недостатком солнечного света. Потоки высокие — более трех метров. Квартира оборудована кондиционером, а на окнах висят рассеивающие шторы, что помогает справиться с летней жарой.

Новому владельцу в качестве бонуса останется вся встроенная мебель, сделанная на заказ: кровать, шкаф, компьютерный столик, полки. Кухня также оборудована всем необходимым. В качестве дополнительного места для хранения вещей в студии предусмотрена кладовая.

Санузел совмещенный. В душевой установлен «тропический» и гидромассажный душ.

Из дополнительных плюсов — большое количество парковочных мест на территории дома.