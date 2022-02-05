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Недвижимость

В Барнауле всего за 1,8 млн рублей продается «идеальная студия» с потрясающим видом на закат в полях

Квартира, которую выставили на «Авито», находится в 3-этажном кирпичном доме на ул. Научный городок, 32. Ее площадь составляет 27 кв. м, цена — 67,4 тыс. рублей за кв. м. По словам автора объявления, из окон «идеальной студии» открывается красивый вид на небо и бескрайние поля.

В Барнауле за 1,8 млн рублей продается квартира-студия в Научном городке.
В Барнауле за 1,8 млн рублей продается квартира-студия в Научном городке.
"Авито".

По словам владельца, окна квартиры выходят на южную сторону, поэтому здесь нет проблем с недостатком солнечного света. Потоки высокие — более трех метров. Квартира оборудована кондиционером, а на окнах висят рассеивающие шторы, что помогает справиться с летней жарой.

Новому владельцу в качестве бонуса останется вся встроенная мебель, сделанная на заказ: кровать, шкаф, компьютерный столик, полки. Кухня также оборудована всем необходимым. В качестве дополнительного места для хранения вещей в студии предусмотрена кладовая.

Санузел совмещенный. В душевой установлен «тропический» и гидромассажный душ.

Из дополнительных плюсов — большое количество парковочных мест на территории дома.

«С большим сожалением прощаемся с этой чудесной квартирой — потому что переезжаем в дом», — поясняет автор объявления.

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