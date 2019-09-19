Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 сентября 24°C

В Барнауле за бесценок продают историческую поликлинику

Здание больницы на пр. Калинина, 24 в Барнауле продают за рубль. Потенциальный владелец, по условиям контракта, обязуется отреставрировать объект, так как он имеет историческую ценность, говорится в постановлении администрации города.

Поликлиника на пр. Калинина, 24.
Поликлиника на пр. Калинина, 24.
ukn22.ru

Нежилое здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв. м находится на участке в 4 248 кв.м. Если само здание отдают практически бесплатно, то за участок нужно отдать более 10,5 млн рублей.

Кроме того, будущий собственник должен за пять лет отреставрировать здание на основе проекта, разработанного «Наследием» в 2017 году.

Депутаты Барнаульской гордумы 22 февраля разрешили передавать объекты культурного наследия в аренду за 1 рубль в год и снижать ставки арендной платы тем, кто вложился в восстановление. Речь идет только об объектах, принадлежащих Барнаулу: таких всего 10.

Одно из них как раз историческая поликлиника на пр. Калинина, 24, от которого мэрия уже решила избавиться.

Что известно о памятнике?

Здание построено в 1936 году. Архитектор неизвестен. Находится на территории Барнаульского меланжевого комбината.

В 1956 году в учреждении записали первую в городе электрокардиограмму.

С 2010 года здание не используется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость