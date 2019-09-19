В Барнауле за бесценок продают историческую поликлинику

Здание больницы на пр. Калинина, 24 в Барнауле продают за рубль. Потенциальный владелец, по условиям контракта, обязуется отреставрировать объект, так как он имеет историческую ценность, говорится в постановлении администрации города.

Нежилое здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв. м находится на участке в 4 248 кв.м. Если само здание отдают практически бесплатно, то за участок нужно отдать более 10,5 млн рублей.

Кроме того, будущий собственник должен за пять лет отреставрировать здание на основе проекта, разработанного «Наследием» в 2017 году.

Депутаты Барнаульской гордумы 22 февраля разрешили передавать объекты культурного наследия в аренду за 1 рубль в год и снижать ставки арендной платы тем, кто вложился в восстановление. Речь идет только об объектах, принадлежащих Барнаулу: таких всего 10.

Одно из них как раз историческая поликлиника на пр. Калинина, 24, от которого мэрия уже решила избавиться.

Что известно о памятнике?

Здание построено в 1936 году. Архитектор неизвестен. Находится на территории Барнаульского меланжевого комбината.

В 1956 году в учреждении записали первую в городе электрокардиограмму.

С 2010 года здание не используется.