Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле за хорошие деньги продается двухэтажный «Космос» с земельным участком

В Барнауле выставили на продажу двухэтажное административно-производственное здание, в котором сейчас расположен магазин «Космос». Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

Хозяева готовы расстаться с "Космосом"
Хозяева готовы расстаться с "Космосом"
Сайт "Купи-ПРодай"

Цена объекта с общей площадью 290 кв. метров составляет 12 млн рублей, но хозяин готов торговаться. Здание расположено на перекрестке улиц Матросова и Юрина — отмечается хорошая транспортная развязка для ведения бизнеса

В доме установлены пожарная и охранная сигнализации, а также отопление — газовая котельная (есть и электрокотел). Имеются в «Космосе» и два санузла

Здание располагается на земельном участке площадью 823 квадрата. Двор выложен плиткой, на территории проведено освещение и установлена ливневая (дождевая) канализация. Помимо этого, на участке располагается ремонтная база, автомойка и складские помещения.

Парковочное место на прилегающей территории уже оформлено в Росреестре

Более подробно с объявлением можно ознакомиться здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость