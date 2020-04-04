В Барнауле за хорошие деньги продается двухэтажный «Космос» с земельным участком

В Барнауле выставили на продажу двухэтажное административно-производственное здание, в котором сейчас расположен магазин «Космос». Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

Цена объекта с общей площадью 290 кв. метров составляет 12 млн рублей, но хозяин готов торговаться. Здание расположено на перекрестке улиц Матросова и Юрина — отмечается хорошая транспортная развязка для ведения бизнеса

В доме установлены пожарная и охранная сигнализации, а также отопление — газовая котельная (есть и электрокотел). Имеются в «Космосе» и два санузла

Здание располагается на земельном участке площадью 823 квадрата. Двор выложен плиткой, на территории проведено освещение и установлена ливневая (дождевая) канализация. Помимо этого, на участке располагается ремонтная база, автомойка и складские помещения.

Парковочное место на прилегающей территории уже оформлено в Росреестре

Более подробно с объявлением можно ознакомиться здесь.