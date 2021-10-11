11 октября 3°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле за красивую цену продается «двушка» с эксклюзивной планировкой в подъезде в стиле лофт

Недвижимость продается в кирпичном доме 1962 года постройки. Ее площадь — 44 кв. м, цена — 2,2 млн рублей. Несмотря на внушительный возраст многоэтажки, подъезд, где находится квартира, чистый и ухоженный. Отделка и фактура стойматериалов его интерьера отдаленно напоминает стиль лофт.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
Яндекс. Недвижимость.

На фотографиях, размещенных в объявлении, видно, что уникальная планировка небольшой двухкомнатной квартиры создает ощущение простора. Зонирование, подбор интерьерных решений, расстановка света и натяжные потолки пошли недвижимости только на пользу.

Вдобавок лоджия утеплена, а окна, выходящие сюда из гостиной — панорамные. Все это добавляет «воздуха» и света. Кстати, все окна двухкомнатной квартиры выходят на солнечную сторону.

Обеденная зона и зал разделены белоснежной перегородкой в виде красивых перил и коридором.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
Яндекс. Недвижимость.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
Яндекс. Недвижимость.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
Яндекс. Недвижимость.

Межкомнатные двери деревянные, что на сегодняшний день встречается довольно редко. Чаще всего владельцы квартир отдают предпочтение более современным (а иногда и более экономичным) материалам — шпону или пластику.

Ванная комната большая. Она выложена белоснежной плиткой с ярким цветочным принтом.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.
Яндекс. Недвижимость.

Квартира находится на пятом этаже кирпичной пятиэтажки. Окна выходят на детскую площадку.

В районе развита инфраструктура. От дома до центра города можно добраться за 10 минут.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость