В Барнауле за медуниверситетом могут появиться жилые многоэтажки

В центре Барнаула в районе пересечения ул. Чкалова и Горького из нескольких небольших участков формируют один, который будет предназначаться для строительства жилых высоток. Об этом сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Раньше за медуниверситетом находились ветхие частные дома, аварийный детсад и прачечная. Все это снесли. Остались сети канализации, водопровода и теплоснабжения. Участки пришлось размежевать по-новому, чтобы получился один большой площадью более 3 тыс. кв.м.

На нем возможно строительство жилых домов до 10 этажей и не выше 40 метров, а также рынки, склады, автомойки и гаражи.

«Фантазии по развитию будущего ЖК на этом месте может ограничить соседство с объектами культурного наследия. В их числе — главный корпус АлтГМУ на пр. Ленина, 40, Никольская церковь на пр. Ленина, 36, административное здание на пр. Ленина, 41 и жилой дом на ул. Чкалова, 52», — сообщает источник.

Проект планировки пока общественные обсуждения. После его утверждения администрация города сможет выставить землю на аукцион.

Ранее altapress.ru писал, что в районе «Мастерских» может вырасти современный жилой комплекс.