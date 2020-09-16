Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле за медуниверситетом могут появиться жилые многоэтажки

В центре Барнаула в районе пересечения ул. Чкалова и Горького из нескольких небольших участков формируют один, который будет предназначаться для строительства жилых высоток. Об этом сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Отремонтирована улица Чкалова.
Отремонтирована улица Чкалова.
barnaul.org

Раньше за медуниверситетом находились ветхие частные дома, аварийный детсад и прачечная. Все это снесли. Остались сети канализации, водопровода и теплоснабжения. Участки пришлось размежевать по-новому, чтобы получился один большой площадью более 3 тыс. кв.м.

На нем возможно строительство жилых домов до 10 этажей и не выше 40 метров, а также рынки, склады, автомойки и гаражи.

«Фантазии по развитию будущего ЖК на этом месте может ограничить соседство с объектами культурного наследия. В их числе — главный корпус АлтГМУ на пр. Ленина, 40, Никольская церковь на пр. Ленина, 36, административное здание на пр. Ленина, 41 и жилой дом на ул. Чкалова, 52», — сообщает источник.

Проект планировки пока общественные обсуждения. После его утверждения администрация города сможет выставить землю на аукцион.

Ранее altapress.ru писал, что в районе «Мастерских» может вырасти современный жилой комплекс.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость