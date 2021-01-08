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Недвижимость

В Барнауле за 49 миллионов продают дом-оранжерею с отдельной библиотекой

В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж площадью 600 кв.м. за 49 млн рублей. Объявление владельцы выставили на «Авито».

В Барнауле продают дом-оранжерею
В Барнауле продают дом-оранжерею
avito.ru/barnaul

Дом — двухэтажный, с мансардой и цокольным этажом. В коттедже есть все необходимое для проживания — четыре спальни, кухня, столовая, гостиная, прачечная.

Также здесь есть бассейн, отдельные библиотеки, спортзал и зимний сад. Отдельные большие растения есть практически во всех комнатах.

Еще в качестве плюсов авторы объявления указали открытую террасу, большой балкон и газон на участке в 10 соток.

Ранее в Барнауле выставили на продажу коттедж зимним садом и VIP-зоной для проведения закрытых вечеринок.

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