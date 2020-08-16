В Барнауле за 80 миллионов продают роскошный коттедж, стоящий между сосен

В Барнауле на Горнолыжном проезде продают большой трехэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом за 80 млн рублей. Объявление выставлено на портале «Авито».

В Барнауле за 80 млн продают коттедж

Дом находится на территории частного охраняемого поселка «Гринвуд» недалеко от горнолыжного комплекса «Авальман».

Все дома в этом районе построены в едином стиле. В качестве плюсов продавец указывает дорогостоящий ремонт и «красивейший ландшафтный дизайн».

В комнатах есть мебель и необходимая техника. Во дворе — уютная зона для отдыха.

Площадь коттеджа — 414 кв.м. На участке в 12 соток также расположен гостевой дом.

Напомним, что в нагорной части Барнаула за другой коттедж скандинавского стиля примерно такой же площади просят в два раза меньше — 40 млн рублей.

Из дополнительных плюсов — инфракрасная сауна, хамам, прачечная, винный погреб и большой бильярдный зал.