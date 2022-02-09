В Барнауле за 25 млн рублей продается элитная квартира с «янтарной» комнатой и пятиметровыми потолками

В центре краевой столицы на продажу выставили пятикомнатную квартиру площадью 254 кв. м. Она расположилась на двух верхних этажах кирпичного дома 2010 года постройки, расположенном на ул. Интернациональная, 95 (район пл. Октября). Квартиру с пятиметровыми потолками и эксклюзивными интерьерами оценили в 98,4 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле за 25 млн рублей продается двухуровневая квартира с пятиметровыми потолками.

На первом уровне элитного жилья расположились холл, кухня-гостиная, гостевая комната и зал для отдыха, оборудованный вторым светом. Именно здесь самые высокие потолки, которые достигают пяти метров.

Над залом для отдыха, выполненном в янтарных оттенках, построен внутренний балкон с коваными перилами.

Для просторной кухни-гостиной выбрали схожее цветовое решение, но с добавлением ярких красных и кирпичных деталей отделки, а также бежевый текстиль для окон.

Интерьеры остальных помещений отличаются индивидуальностью и разнообразной палитрой пастельных оттенков.

В Барнауле за 25 млн рублей продается двухуровневая квартира с пятиметровыми потолками. «Циан».

«Для ремонта использованы натуральные материалы премиум-класса. Специальное пробковое покрытие по стенам и полу в спальнях, зале и вдоль лестницы. Потолки в детских отделаны деревом, в родительской спальне — натяжные», — отмечает автор объявления на «Циан».

Еще одна отличительная особенность квартиры — схожесть с загородным домом. Сауна и «кирпичная» лаундж-зона с камином и аркой характерны скорее для особняков, чем для городских квартир.