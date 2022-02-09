В Барнауле за 25 млн рублей продается элитная квартира с «янтарной» комнатой и пятиметровыми потолками

На первом уровне элитного жилья расположились холл, кухня-гостиная, гостевая комната и зал для отдыха, оборудованный вторым светом. Именно здесь самые высокие потолки, которые достигают пяти метров.
Над залом для отдыха, выполненном в янтарных оттенках, построен внутренний балкон с коваными перилами.
Для просторной кухни-гостиной выбрали схожее цветовое решение, но с добавлением ярких красных и кирпичных деталей отделки, а также бежевый текстиль для окон.
Интерьеры остальных помещений отличаются индивидуальностью и разнообразной палитрой пастельных оттенков.
«Для ремонта использованы натуральные материалы премиум-класса. Специальное пробковое покрытие по стенам и полу в спальнях, зале и вдоль лестницы. Потолки в детских отделаны деревом, в родительской спальне — натяжные», — отмечает автор объявления на «Циан».
Еще одна отличительная особенность квартиры — схожесть с загородным домом. Сауна и «кирпичная» лаундж-зона с камином и аркой характерны скорее для особняков, чем для городских квартир.