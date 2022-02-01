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Недвижимость

В Барнауле за 5,4 млн рублей продается «трешка» под отделку в доме с антрацитовыми фасадами

В краевой столице выставили на продажу квартиру в новостройке с фасадами благородного серого цвета. Объявление на днях появилось на сайте «Циан». Оттенок штукатурки «под мокрый фасад» настолько темный, что на первый взгляд дом кажется угольно-черным. Подобные цветовые решения нечасто встречаются в Барнауле.

В Барнауле за 5,4 млн рублей продается трехкомнатная квартира в доме с почти черными фасадами.
В Барнауле за 5,4 млн рублей продается трехкомнатная квартира в доме с почти черными фасадами.
"Авито".

Квартира находится в спальном районе краевой столицы на ул. Солнечная поляна, 94 корпус 1. Это один из сданных в эксплуатацию зданий жилого комплекса Nord. Как утверждается на сайте «Циан», жилье здесь отличается удобством и хорошими планировками.

Окна квартиры, выставленной на продажу, выходят на две стороны жилого дома. Она находится на 11-м этаже. Все комнаты в ней изолированы. Высота потолков достигает 2,8 м.

Жилье подготовлено для чистовой отделки: на полу сделана стяжка, стены выровнены, установлена входная дверь, выполнено остекление окон и лоджии.

Площадь недвижимости — 86,7 кв. м. Цена — 62,6 тыс. кв. м.

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