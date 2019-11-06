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6 ноября
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Недвижимость

В Барнауле за 25 млн рублей продают квартиру с дизайнерским ремонтом

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру на Змеиногорском тракте. Внутри сделан дизайнерский ремонт. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Квартира с дизайнерским ремонтом.
Квартира с дизайнерским ремонтом.
avito.ru

Автор объявления пишет, что дом расположен в сосновом бору, на закрытой, охраняемой территории с шлагбаумом, консьержем и видеонаблюдением.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Паркет, теплый пол, межкомнатные двери и другие материалы европейского производства. Есть итальянская кухня с бытовой техникой.

Три санузла оборудованы дорогой сантехникой и мебелью. Также в объявлении указано, что в квартире — кашированные трехкамерные стеклопакеты, каменные подоконники из травертина внутри, из мрамора снаружи.

«Индивидуальная узаконенная перепланировка», — пишет продавец. Установлена сигнализация, а в коридорах — камеры с пишущим сервером.

Стоимость квартиры — 25 млн рублей.

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