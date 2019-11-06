В Барнауле за 25 млн рублей продают квартиру с дизайнерским ремонтом

Автор объявления пишет, что дом расположен в сосновом бору, на закрытой, охраняемой территории с шлагбаумом, консьержем и видеонаблюдением.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. Паркет, теплый пол, межкомнатные двери и другие материалы европейского производства. Есть итальянская кухня с бытовой техникой.
Три санузла оборудованы дорогой сантехникой и мебелью. Также в объявлении указано, что в квартире — кашированные трехкамерные стеклопакеты, каменные подоконники из травертина внутри, из мрамора снаружи.
«Индивидуальная узаконенная перепланировка», — пишет продавец. Установлена сигнализация, а в коридорах — камеры с пишущим сервером.
Стоимость квартиры — 25 млн рублей.