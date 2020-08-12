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Недвижимость

В Барнауле продают пентхаус с выходом на крышу 17-этажки

Квартиру в 17-этажном доме на ул. Балтийской, 41 выставили на продажу за 7 млн рублей. Фишкой жилья стал персональный выход на крышу, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Квартира с выходом на крышу в Барнауле.
Квартира с выходом на крышу в Барнауле.
altayrealt.ru / avito.ru

Квартира занимает два последних уровня высотки. Общая площадь помещений — 144 кв. м.

Там расположились три спальни, прихожая, совмещенный санузел, гардеробная, две гостиные (одна с кухонной зоной" и балкон.

Для покупателя в подарок приготовили готовый дизайн-проект пентхауса.

На втором уровне есть лестница и персональный выход на крышу, откуда открывается панорамный вид на Барнаул. Террасу изначально предусмотрели в проекте застройщика.

Ранее в элитном доме Барнаула за 12 млн выставили на продажу квартиру с ремонтом премиум-класса.

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