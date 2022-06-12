В Барнауле за 3,8 млн рублей срочно продается квартира с авангардной кухней

Однокомнатная квартира продается в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 22 — в новой кирпичной 16-этажке. В ней есть остекленная лоджия, а еще необычный кухонный гарнитур с волнистыми дверцами — будто в стиле авангард. Стоимость квартиры составляет 106,443 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,8 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», здесь сделан косметически ремонт — остается «зайти и жить».

"Однушка" с авангардной кухней продается в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 22 за 3,8 млн рублей. "Авито".