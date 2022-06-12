12 июня
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Недвижимость

В Барнауле за 3,8 млн рублей срочно продается квартира с авангардной кухней

Однокомнатная квартира продается в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 22 — в новой кирпичной 16-этажке. В ней есть остекленная лоджия, а еще необычный кухонный гарнитур с волнистыми дверцами — будто в стиле авангард. Стоимость квартиры составляет 106,443 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,8 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», здесь сделан косметически ремонт — остается «зайти и жить».

"Однушка" с авангардной кухней продается в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 22 за 3,8 млн рублей.
"Однушка" с авангардной кухней продается в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 22 за 3,8 млн рублей.
"Авито".

Площадь «однушки» составляет 35,7 кв. м. В ее интерьере преобладают белый и серый цвета.

На полах в кухне и единственной комнате лежит ламинат, а вот потолки — натяжные.

Санузел в квартире совмещенный. В нем установлены небольшая ванна, унитаз и раковина.

Квартира находится в жилом комплексе «Питер», на 12 этаже. Во дворе дома есть детская и спортивная площадки.

«Территория ЖК — закрытая», — говорится в объявлении.

Продавец добавляет, что продает недвижимость срочно. Возможен торг.

В районе ул. 65 лет Победы развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и торговые центры.

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