В Барнауле за 3,8 млн рублей срочно продается квартира с авангардной кухней

Площадь «однушки» составляет 35,7 кв. м. В ее интерьере преобладают белый и серый цвета.
На полах в кухне и единственной комнате лежит ламинат, а вот потолки — натяжные.
Санузел в квартире совмещенный. В нем установлены небольшая ванна, унитаз и раковина.
Квартира находится в жилом комплексе «Питер», на 12 этаже. Во дворе дома есть детская и спортивная площадки.
«Территория ЖК — закрытая», — говорится в объявлении.
Продавец добавляет, что продает недвижимость срочно. Возможен торг.
В районе ул. 65 лет Победы развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и торговые центры.