В Барнауле за пару миллионов рублей капитально отремонтируют полицейский главк

На электронной площадке РТС-тендер начался прием заявок на участие в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту помещений главного управления МВД России по Алтайскому краю. Максимальная цена контракта — более 2 млн рублей. Здание полицейского главка является памятником архитектуры регионального значения, поэтому будут проводиться строительные манипуляции не предполагающие работ на объектах культурного наследия.

Что отремонтируют

Аукцион пройдет 12 мая. Заказчиком выступает главное управление министерства внутренних дел России по Алтайскому краю. Стоимость контракта, указанная в заявке, — 2,25 млн рублей. Ремонт будет проводиться с 1 сентября по 29 декабря текущего года.

Ремонт. pixabay.com.

Согласно требованиям технического задания, подрядная организация откапиталит два кабинета, три архивохранилища и коридор. Кроме этого, она должна будет установить в помещениях пожарную и охранную сигнализацию.

Для того, чтобы освежить интерьер, в помещениях полностью очистят стены и потолок. Их оп-новой оштукатурят, загрунтуют и покрасят. Полы тоже заменят. Где-то после стяжки ляжет новенькие линолеум и релин, где-то — керамогранитные плитки. Старые плинтуса демонтируют, на их место встанут новенькие, соответствующей цветовой гаммы.

В здании будут работать и каменщики. Они местами отремонтируют кирпичную кладку, пробьют проемы и разберут часть кирпичных перегородок.

Ремонт. pixabay.com.

Электрика тоже будет частично заменена на новую. Будут установлены светильники, розетки и выключатели.

При этом, в ТЗ четко прописано, что все используемые материалы должны быть высокого качества, подтвержденного соответствующими сертификатами. Цвет и фактура должны быть согласованы заранее.

Особые требования

Здание «штаб-квартиры» алтайской полиции. 2 ГИС.

Во время ремонта министерство не собирается останавливать работу ни одного из подразделений. Поэтому подрядчику придется согласовывать время проведения каждой манипуляции.

Также «подрядчик должен обеспечивать опрятный вид и адекватное морально-нравственное поведение своих рабочих, корректность в общении с сотрудниками, работниками и иными лицами, находящимися на территории заказчика».

Здание регионального управления МВД — режимный объект. На его территорию будут пропускать рабочих только с российским гражданством. В связи с этим в течение двух дней после окончания аукциона подрядчик должен предоставить предварительный список сотрудников, задействованных для работы.

Сначала их проверят, а уже потом обеспечат доступ на объект. В здание точно не пропустят иностранцев и людей с двойным гражданством — говорится в ТЗ.

Что известно о самом здании

Полицейские Алтайского края провели строевой смотр в Барнауле. Сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как мы уже упоминали, полицейский главк находится в здании, признанном в 1994 году памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Согласно официальным документам его построили в 1956 году. По другим сведениям объект возвели четырьмя годами ранее — в 1952-м.

Он является образцом советского административного здания в стиле неоклассицизма, а также частью градостроительного ансамбля проспекта Ленина. Перед главным фасадом установлен обелиск — памятник защитникам правопорядка.

Объект состоит из двух объемов: четырехэтажного (Т-образного) здания, обращенного к пр. Ленина и двухэтажного, перпендикулярно примыкающего со стороны двора.

ГУ МВД по Алтайскому краю. Анна Зайкова , altapress.ru

Основу планировки этажей первоначальной части главка составляют коридоры, соединенные парадной трехмаршевой лестницей. Она расположена по центральной оси напротив вестибюля.

В вестибюле и в фойе центральной лестничной клетки на всех этажах находятся квадратные колонны с капителями из ионик. Штукатурные и лепные карнизы с иониками украшают по периметру потолки и выступающие балки перекрытия.

Зал заседаний располагается в 2-х этажном объеме. Плоскость стен в зале разбита пилястрами со стилизованными капителями, которые располагаются в каждом оконном простенке.

Полицейские Алтайского края провели строевой смотр в Барнауле. Сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Стены памятник возведены из кирпича и оштукатурены. Их венчает профилированный карниз, декорированный поясками с иониками. А по краю кровли проходит балюстрада, укрепленная тумбами.

По центру фасада выступает легкий парадно оформленный ризалит в три оси проемов, увенчанный невысоким аттиком. Портик ризалита в уровне четвертого и второго этажей выделен колоннами в антах квадратного сечения.

Капители двух средних колонн декорированы иониками и пятиконечными звездами. Перед входом на ширину ризалита разместилось крыльцо.

Ранее стало известно, что тендер на строительство нового здания алтайской прокуратуры в Барнауле получила новосибирская строительная компания «Ликстрой». Возведение объекта обойдется федеральному бюджету в 426,8 млн рублей.