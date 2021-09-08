8 сентября 14°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле за 1 рубль хотят продать легендарный памятник архитектуры

В краевой столице намерены вновь выставить на торги здание больницы на пр. Калинина, 24. Соответствующее постановление опубликовано на Правовом портале сайта администрации города. Речь идет о знаменитом розовом здании 1936 года постройки, фасад которого украшают небольшие колонны. Это так называемая «Поликлиника». В ней была записана первая в Барнауле электрокардиограмма.

Поликлиника на пр. Калинина, 24.
Поликлиника на пр. Калинина, 24.
ukn22.ru

Уникальный объект

Имя архитектора, спроектировавшего больницу, история не сохранила. Зато она оставила потомкам созданный им образец переходного периода: от авангарда к классическому монументализму сталинского ампира.

Здание принадлежит больнице № 2, которая была основана в 1936 году как амбулатория «Текстильстроя». Здесь зародилась гематологическая служба Алтайского края и начала работать первая лаборатория гемостаза.

Время не пожалело «Поликлинику». За 85 лет здание разрушилось почти до неузнаваемости и утратило ряд уникальных деталей. В частности, кирпичные столбики и металлические секции заполнения ограды. Сейчас объект в плачевном состоянии и нуждается в ответственном владельце, готовом вложить немалые средства в его реставрацию.

Здание &quot;Поликлиники&quot; на пр. Калинина, 24.
Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24.
Из научно-проектной документации «Наследия».

Бесценный лот

Тем временем, власти города готовы отдать «Поликлинику» за смешные 1 рубль и 20 копеек с учетом НДС. Зато металлический забор, огораживающий бесценный исторический объект, обойдется новому хозяину в 111,8 тыс. рублей, а земля под зданием — в 6,4 млн рублей. Отметим, что в прошлом году стартовая цена лота в целом составила 9,1 млн рублей.

Объект культурного наследия в Барнауле на Калинина, 24.
Объект культурного наследия в Барнауле на Калинина, 24.
altapress.ru

Характеристики объекта

  • Общая площадь — 969,9 кв. м
  • Размер земельного участка — 4,25 тыс. кв. м
  • Протяженность забора — 93,15 м

Бремя истории

Продажа объекта пройдет в рамках аукциона. Его главное условие — проведение новым владельцем работ по реставрации. Они предполагают восстановление разрушенных участков кирпичной и шлакоблочной кладок наружных стен и подвала, а также замену балок перекрытий, полов, чердака, крыши и т. д.

Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина, 45
Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина, 45
Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

По условиям, прописанным для торгов, будущий владелец должен завершить реставрацию довоенной постройки за пять лет. Научно-проектную документацию для этого уже подготовила компания «Наследие».

В добавок, на земельный участок, где стоит здание, был установлен частный сервитут сроком на 49 лет в пользу Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».

Ранее на торги были выставлены еще два памятника культурного наследия Барнаула: старейшая школа города (Анатолия, 241) и дом рядом с Театром кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 45). Первое здание продают за 12,4 млн рублей, второе — за 6,8 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость