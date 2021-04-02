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Недвижимость

В Барнауле за 100 тысяч в месяц сдают роскошный пентхаус

Собственник пентхауса с дизайнерским ремонтом впервые решил сдать жилье в аренду. В месяц он просит по 100 тыс. рублей и 7 тыс. за коммунальные услуги.

Пентхаус за 100 тыс. рублей в аренду в Барнауле.
Пентхаус за 100 тыс. рублей в аренду в Барнауле.
altayrealt.ru / ЦИАН

Пентхаус занимает два 15 и 16 уровень дома на ул. Партизанской, 105 рядом с бывшим шоу-центром «Колизей», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Общая площадь квартиры составляет 217 кв. м. Там есть прихожая, гостиная и зал, кухня, две спальни, два санузла, гардеробная, прачечная, балкон, терраса на 80 кв. м. на крыше.

У предложения есть посредник, который требует комиссию 50% от стоимости квартиры, предоплату и залог в размере 120 тыс. рублей. Сдача возможна только на срок от 12 месяцев.

Ранее в Барнауле предлагали в аренду коттеджный комплекс, где можно похудеть.

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