В Барнауле за 100 тысяч в месяц сдают роскошный пентхаус

Пентхаус занимает два 15 и 16 уровень дома на ул. Партизанской, 105 рядом с бывшим шоу-центром «Колизей», пишет «Алтайский портал недвижимости».
Общая площадь квартиры составляет 217 кв. м. Там есть прихожая, гостиная и зал, кухня, две спальни, два санузла, гардеробная, прачечная, балкон, терраса на 80 кв. м. на крыше.
У предложения есть посредник, который требует комиссию 50% от стоимости квартиры, предоплату и залог в размере 120 тыс. рублей. Сдача возможна только на срок от 12 месяцев.
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