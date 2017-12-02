В Барнауле зафиксировали самую дорогую аренду жилой площади. Фото : realtai.ru. В Барнауле зафиксировали самую дорогую аренду жилой площади. Фото : realtai.ru. В Барнауле зафиксировали самую дорогую аренду жилой площади. Фото : realtai.ru.

Самый дорогой объект находится на Змеиногорском тракте. Его площадь составляет 218 кв. метров. На двух этажах таунхауса находятся три спальни, гостиная, кухня, два санузла, а также встроенный гараж.

Для арендаторов хозяева оставляют встроенную и мягкую мебель, бытовую технику.

Помимо 50 тыс. рублей, съемщикам придется отдельно оплачивать коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обвалился спрос на коттеджи для празднования Нового года-2018.

Факт

Средняя стоимость аренды коттеджа в Барнауле составляет 11 тыс. рублей в месяц.