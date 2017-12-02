В Барнауле зафиксировали самую дорогую аренду жилой площади

В Барнауле предлагают снять таунхаус за 50 тыс. рублей в месяц. Сейчас это самое дорогое предложение на рынке малоэтажных объектов и квартир, сообщает портал "Недвижимость Алтая".
Самый дорогой объект находится на Змеиногорском тракте. Его площадь составляет 218 кв. метров. На двух этажах таунхауса находятся три спальни, гостиная, кухня, два санузла, а также встроенный гараж.
Для арендаторов хозяева оставляют встроенную и мягкую мебель, бытовую технику.
Помимо 50 тыс. рублей, съемщикам придется отдельно оплачивать коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что в Барнауле обвалился спрос на коттеджи для празднования Нового года-2018.
Факт
Средняя стоимость аренды коттеджа в Барнауле составляет 11 тыс. рублей в месяц.
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