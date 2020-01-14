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Недвижимость

В Барнауле закроют первый «Спортмастер»

Магазин «Спортмастер» на пр. Красноармейском, 131 готовится к закрытию, пишет «Толк». Это первая точка, которая появилась в Барнауле еще в 2004 году. Теперь магазин закроют, так как он не вмещает растущего ассортимента.

"Спортмастер" на пр. Красноармейском.
"Спортмастер" на пр. Красноармейском.
Скриншот yandex.ru/maps

Помещение площадью почти 1,4 тыс. кв. метров выставили на продажу.

По словам представителя консалтинговой компании «ТЦ БЦ» Анны Поломошновой, в компании понимали, что первый магазин закроют еще в начале 2017 года, когда в ТРЦ Galaxy у «Спортмастера» появился гипермаркет.

Старой точке дали возможность отработать свой ресурс, и в 2020 году собственник решил продать помещение, сказала эксперт.

Всего в Барнауле останется четыре магазина «Спортмастер» (в торговых центрах Galaxy, «Волна», «Европа» и «Огни»).

Ранее altapress.ru писал, что барнаульский торговый центр «Малина», принадлежащий группе компаний Crona Development Group из Новосибирской области, выставили на продажу.

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