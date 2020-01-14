В Барнауле закроют первый «Спортмастер»

Помещение площадью почти 1,4 тыс. кв. метров выставили на продажу.
По словам представителя консалтинговой компании «ТЦ БЦ» Анны Поломошновой, в компании понимали, что первый магазин закроют еще в начале 2017 года, когда в ТРЦ Galaxy у «Спортмастера» появился гипермаркет.
Старой точке дали возможность отработать свой ресурс, и в 2020 году собственник решил продать помещение, сказала эксперт.
Всего в Барнауле останется четыре магазина «Спортмастер» (в торговых центрах Galaxy, «Волна», «Европа» и «Огни»).
Ранее altapress.ru писал, что барнаульский торговый центр «Малина», принадлежащий группе компаний Crona Development Group из Новосибирской области, выставили на продажу.