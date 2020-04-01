В Барнауле заморозили масштабную стройку новой поликлиники за 1,2 млрд рублей

1 апреля на строительной площадке современной поликлиники в Индустриальном районе Барнаула прекратились работы. Об этом сообщили читатели altapress.ru. Возобновится масштабная стройка только после особого распоряжения.

Факт прекращения работ подтвердили в минстрое региона, отметив, что в течение дня подрядчик должен все законсервировать и убрать имеющиеся на площадке стройматериалы.

В связи с усилением режима самоизоляции в Алтайском крае рабочие свою деятельность прекращают и расходятся по домам. Пауза продлится пока не спадет угроза распространения коронавируса и не будет подписан указ губернатора Виктора Томенко о снятии особых мер.

Что происходит на стройке

В последнее время работы на месте будущей поликлиники велись усиленными темпами. На площадке располагается много техники, установлены два строительных крана.

Как сообщают читатели altapress.ru, больше месяца работы шли в круглосуточном режиме. В ночное время площадку освещали прожекторы.

Строительная площадка новой поликлиники в Барнауле. altapress.ru

Надо сказать, что этот факт не особо радовал жителей окрестных домов, которые были не довольны постоянным шумом.

Что известно об объекте

Площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение будет находиться на пересечении улицы Лазурная и Северного Власихинского проезда и сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, а также:

Терапевтическое , хирургическое , эндоскопическое , физиотерапевтическое отделения,

хирургическое эндоскопическое физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема , женской консультации , функциональной диагностики , медицинской профилактики , инфекционных заболеваний , неотложной помощи и лучевой диагностики , клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,

женской консультации функциональной диагностики медицинской профилактики инфекционных заболеваний неотложной помощи и лучевой диагностики клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, травмпункт,

клинико-диагностическую лабораторию,

помещения врачебной комиссии,

вспомогательные помещения.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле. sgd22.ru

Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.