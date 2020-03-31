В Алтайском крае ввели режим полной самоизоляции. Что это означает

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции. Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

Ограничения вступили в силу 31 марта. Таким образом, Алтайский край присоединился к 27 субъектам, где данный режим уже действует.

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,

при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,

для поездок на работу ( если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),

если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,

для выноса мусора,

для выгула домашних животных на расстоянии , не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга (правда, ВОЗ рекомендует два метра). Исключением станут поездки в такси, пишет РБК.

Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Это не распространяется на «руководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим».

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Медучреждения (государственные и частные) временно должны остановить предоставление стоматологических услуг, за исключением экстренных и неотложных ситуаций, а также всех видов плановой медпомощи, включая профосмотры.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер.

В Сибирском федеральном округе 31 марта ввели режимы полной самоизоляции в Забайкалье, Новосибирской области. В Иркутской области ввели «карантинные мероприятия», хотя регион находится в списке на сайте стопкоронавирус. рф — в перечне самоизолированных.