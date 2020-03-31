В Алтайском крае ввели режим полной самоизоляции. Что это означает

Ограничения вступили в силу 31 марта. Таким образом, Алтайский край присоединился к 27 субъектам, где данный режим уже действует.
Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:
- необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
- для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
- для выноса мусора,
- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга (правда, ВОЗ рекомендует два метра). Исключением станут поездки в такси, пишет РБК.
Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Это не распространяется на «руководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим».
Медучреждения (государственные и частные) временно должны остановить предоставление стоматологических услуг, за исключением экстренных и неотложных ситуаций, а также всех видов плановой медпомощи, включая профосмотры.
О сроках действия ограничений в документе не говорится.
Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер.
В Сибирском федеральном округе 31 марта ввели режимы полной самоизоляции в Забайкалье, Новосибирской области. В Иркутской области ввели «карантинные мероприятия», хотя регион находится в списке на сайте стопкоронавирус. рф — в перечне самоизолированных.