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31 марта 6°C
Коронавирус

В Алтайском крае ввели режим полной самоизоляции. Что это означает

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции. Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Ограничения вступили в силу 31 марта. Таким образом, Алтайский край присоединился к 27 субъектам, где данный режим уже действует.

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

  • необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
  • для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
  • для выноса мусора,
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга (правда, ВОЗ рекомендует два метра). Исключением станут поездки в такси, пишет РБК.

Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Это не распространяется на «руководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим».

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Медучреждения (государственные и частные) временно должны остановить предоставление стоматологических услуг, за исключением экстренных и неотложных ситуаций, а также всех видов плановой медпомощи, включая профосмотры.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер.

В Сибирском федеральном округе 31 марта ввели режимы полной самоизоляции в Забайкалье, Новосибирской области. В Иркутской области ввели «карантинные мероприятия», хотя регион находится в списке на сайте стопкоронавирус. рф — в перечне самоизолированных.

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