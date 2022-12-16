В Барнауле жилой комплекс хотят построить у СИЗО

Жилой комплекс недалеко от СИЗО хотят построить в Барнауле, пишет « Толк ».

Барнаульский застройщик может возвести ЖК с детскими и спортивные площадки на проезде Канатном.

Подготовлен проект межевания части квартала. На его территории находятся недостроенная жилая 7-этажка, частные дома, лыжная база, пустырь и хозпостройки.

«Предложенный вариант вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 29 декабря», — сообщает издание.

В 2018 года участок выкупила компания «Строительная инициатива». Прежний застройщик «Сибирь Звезда» стал банкротом.

Летом соседнюю территорию купили у другого девелопера. При соединении двух территорий может появиться более 11 тыс. кв. м.