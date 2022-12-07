В Барнауле жильцы многоквартирного дома боятся, что у них отберут жилье

В Барнауле жильцы многоквартирного дома на ул. Профинтерна, 8 боятся, что у них отберут жилье. Об этом пишет «Толк».

Порядка двух недель назад жильцов собрали, чтобы сообщить о предстоящем собрании. На нем пообещали обсудить признание дома аварийным и подлежащим сносу.

На собрании люди заявили, что трехэтажный дом — в нормальном, неаварийном состоянии. У него новая крыша.

Жительница дома Галина Бердникова говорит, что если признать строение аварийным и обесценить квартиры, то будут «копейки».

«Мы консультировались, подсчитывали, сколько мы получим. С трешки даже на однокомнатную квартиру людям не хватит», — отметила она.

Жильцы уверены что собрание незаконно, поскольку все квартиры в доме приватизированы. Значит, организовывать встречи могут только они сами. Но представитель администрации утверждает обратное.

«Учитывая, что мы находимся в центре города, что рядом у нас большой участок застройки, я полагаю, что просто есть заинтересованные организации», — подчеркнула жительница Лилия Новикова.

Ранее стало известно, что в Барнауле сровняют с землей дом, где на хозяйку упал потолок.