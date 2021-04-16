В Белокурихе построили и продают четырехзвездочный отель

Отель находится в 3 км от центра Белокурихи в окружении леса, недалеко от канатки на Церковку. Рядом нет жилых домов.
В «Радуге» разместится 34 номера, ресторан, конференц-зал и спа-центр. Общая площадь составляет 3 770 кв. м.
Гостиница почти готова ко сдаче — ведется благоустройство прилегающей территории, комплектация мебелью и оборудованием.
На Авито объект уже выставили на продажу за 250 млн рублей.
Всего в Белокурихе работает порядка 10 четырехзвездочных отелей.
Ранее высшую категорию «5 звезд» присвоили барнаульскому загородному комплексу «Заречье». Он стал первым средством размещения такого класса в крае.