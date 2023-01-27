27 января
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Недвижимость

В бывшей столичной усадьбе продают трехкомнатную квартиру с атмосферой старой Москвы за 78 млн рублей

Трехкомнатную квартиру на третьем этаже из пяти площадью 112,8 кв. м продают в Москве за 78 млн рублей по адресу ул. Пречистенка, 17/9. Объявление разместили на «Циан».

Трехкомнатная квартира в Москве.
Трехкомнатная квартира в Москве.
"Циан".

В квартире есть две спальни, одна из которых гостевая с кабинетом, а другая — с гардеробной и своим санузлом. Там выполнен новый дизайнерский ремонт в атмосфере старой Москвы.

Все коммуникации заменили, поставили деревянные окна, изготовили дубовые подоконники и уложили паркет.

У дома интересная история.

В 1770-х годах усадьба перешла к московскому обер-полицмейстеру Николаю Архарову. После пожара 1812 года по проекту архитектора А.Л. Обера провели крупные строительные работы и дом был надстроен мезонином.

В начале ХIХ века усадьба принадлежала генералу Бибикову, а в 1835 году дом купил гусар и поэт Денис Давыдов. В советское время дом был надстроен до пяти этажей по проекту архитектора Д. Маркова.

Кстати, в Барнауле продают изысканную трешку с классическим интерьером продают за 8,2 млн.

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