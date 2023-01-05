5 января
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Недвижимость

В Бийске продают торговый центр, которого нет (пока)

Недвижимость выставили на продажу на одном из сайтов. И даже показали макет, — сообщает «Бийский рабочий».

Одежда. Шоппинг.
Одежда. Шоппинг.
pixabay.com.

Торговый комплекс из будущего расположен на популярном маршруте, по пути из Бийска в Белокуриху. Однако на данный момент можно увидеть только каркас здания. И тот на картинке в интернете.

Впрочем, все это совершенно не мешает собственнику продавать этот объект в качестве нежилого помещения. Площадь здания впечатляет — более 540 кв.м.

Также в объявлении значится, что на объекте соблюдены все необходимые условия для успешного строительства. Кроме того, уже подведены водоснабжение и газ.

Здание собственник видит подходящим для торговли любыми товарами. Продуктами в том числе.

Цена здания — 9,5 млн рублей. Уточняется, что возможен торг.

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