5 января
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Жизнь

Алло, это мэрия? Стало известно, сколько администрация Бийска потратит на телефонную связь в 2023 году

Аукцион по выбору поставщика услуг стартовал еще в 2022 году. Подрядчик обязан обеспечить стабильную работу 48 номеров стационарной связи с привязкой к зданию мэрии Бийска, — пишет издание «Бийский рабочий».

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

На телефонную связь в 2023-м году мэрия города потратит 390 тыс. рублей. Так, услуга должна предоставляться круглосуточно, без выходных и ограничений на входящие и исходящие звонки.

То же самое с международными беседами.

Более того, исполнитель обязан бесплатно предоставлять мэрии Бийска распечатку-детализацию каждого звонка. В ней указываются дата, время и номер телефона абонента с кодом города. Еще там значится длительность разговора.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Бийске значительно сократят расходы на развитие туризма.

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