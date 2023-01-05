Алло, это мэрия? Стало известно, сколько администрация Бийска потратит на телефонную связь в 2023 году

На телефонную связь в 2023-м году мэрия города потратит 390 тыс. рублей. Так, услуга должна предоставляться круглосуточно, без выходных и ограничений на входящие и исходящие звонки.
То же самое с международными беседами.
Более того, исполнитель обязан бесплатно предоставлять мэрии Бийска распечатку-детализацию каждого звонка. В ней указываются дата, время и номер телефона абонента с кодом города. Еще там значится длительность разговора.
Ранее стало известно, что в 2023 году в Бийске значительно сократят расходы на развитие туризма.
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