Недвижимость

В Екатеринбурге собираются рассадить чиновников в здании бывшего общественного туалета

Сегодня, 21:02.
Недвижимость

Здание бывшего общественного туалета в центре Екатеринбурга могут приспособить под офисы областных чиновников, сообщает Znak.com. Это помещение было выставлено на продажу, но несколько лет на него не находился покупатель. А теперь его выкупило правительство Свердловской области.

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией. Фото : из открытых источников в интернете.

По данным издания, в программе управления госсобственностью и приватизации госимущества Среднего Урала значится, что передача общественного туалета производится "в целях размещения органов государственной власти Свердловской области". Известно, что оперативное управление этим имуществом будет вести управделами губернатора и правительства региона.

Сам туалет располагается рядом с резиденцией губернатора области.

Площадь здания около 300 квадратных метров. В 2014 году собственник просил за него 27 млн рублей. Осенью прошлого года ценник составлял уже 12 млн рублей. При этом авторы объявления считали, что "здание отлично подходит для реконструкции под ресторан, кафе, кальянную, магазин, офис" и уточняли, что есть согласованный проект на достройку второго этажа здания.

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