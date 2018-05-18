Недвижимость

Губернатор Карлин обеспокоился за психику зрителей театра кукол "Сказка"

Сегодня, 18:42.
Недвижимость

Губернатор Алтайского края Александр Карлин побывал на строительстве театра кукол "Сказка". Он изучил эскиз интерьера и обратил внимание архитекторов на то, что атмосфера в зрительном зале может пагубно отразится на психике детей.

Строить "Сказку" на месте снесенного аварийного здания начали в январе 2018 года. К моменту визита губернатора здесь возвели фундамент и начали поднимать стены. Застройщик "Селф" выдерживает заявленные сроки, отметили собравшиеся. Первый спектакль в новом здании состоится в сентябре 2019 года.

Губернатору продемонстрировали интерьер театра. Александр Карлин обратил внимание на то, что зрительный зал выглядит слишком мрачно: его стены покрашены в коричневый цвет, а кресла обиты черной тканью. Это, по его мнению, может пагубно отразится на психике маленьких зрителей.

Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.
Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.

На встрече присутствовал автор проекта Евгений Тоскин. Он заверил главу региона, что в реальности зал будет светлым, просто печать неверно передает цветовое решение интерьера.

История "Сказки"

Для строительства нового здания "Сказки" в конце 2017 — начале 2018 года снесли старую постройку 1968 года. Новое здание обойдется бюджету в 297 млн рублей, из этой суммы – 74 млн уйдет на современное оборудование.

Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.
Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.

Гости смогли увидеть макет будущего здания. Оно, как и просил губернатор на одном из совещаний в 2016 году, стало скромнее и "без страз". Отказаться от пышного декора Александр Карлин просил, чтобы снизить стоимость проекта.

Что еще будет в театре кукол

  • Зрительный зал на 203 места.
  • Просторное фойе.
  • Детская игровая комната.
  • Помещения для персонала.
  • Цех для производства декораций.
  • Площадка для детских мероприятий разного уровня и формата.
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