Губернатор Карлин обеспокоился за психику зрителей театра кукол "Сказка"

Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года. Фото : Дмитрий Лямзин.

Строить "Сказку" на месте снесенного аварийного здания начали в январе 2018 года. К моменту визита губернатора здесь возвели фундамент и начали поднимать стены. Застройщик "Селф" выдерживает заявленные сроки, отметили собравшиеся. Первый спектакль в новом здании состоится в сентябре 2019 года.

Губернатору продемонстрировали интерьер театра. Александр Карлин обратил внимание на то, что зрительный зал выглядит слишком мрачно: его стены покрашены в коричневый цвет, а кресла обиты черной тканью. Это, по его мнению, может пагубно отразится на психике маленьких зрителей.

На встрече присутствовал автор проекта Евгений Тоскин. Он заверил главу региона, что в реальности зал будет светлым, просто печать неверно передает цветовое решение интерьера.

История "Сказки"

Для строительства нового здания "Сказки" в конце 2017 — начале 2018 года снесли старую постройку 1968 года. Новое здание обойдется бюджету в 297 млн рублей, из этой суммы – 74 млн уйдет на современное оборудование.

Гости смогли увидеть макет будущего здания. Оно, как и просил губернатор на одном из совещаний в 2016 году, стало скромнее и "без страз". Отказаться от пышного декора Александр Карлин просил, чтобы снизить стоимость проекта.

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