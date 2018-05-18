Барнаульские гостиницы начали массовый ремонт, чтобы получить звезды

Закон обязывает

Татьяна Сибиркина, руководитель комитета по туризму в администрации Барнаула, рассказала altapress.ru, что в Барнауле идет массовый ремонт и реконструкция гостиниц. Серьезно перестраивается "Алтай" — там до недавних пор удобства были общие на этаже и лишь в нескольких номерах можно было воспользоваться индивидуальным унитазом.

Также обновляются "Улитка" и "Центральная". Уже в прошлом году в последней объединяли маленькие номера в большие, устанавливали кондиционеры, готовили к открытию новый ресторан.

Татьяна Малышева,

председатель алтайской региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство":

— К июню 2019 года все гостиницы России, в которых 50 и более номеров, должны пройти классификацию — получить звезды. Это требование закона №16-ФЗ "О внесении изменений ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", который вступил в силу в феврале 2018 года. В противном случае наступит административная ответственность за ведение бизнеса. Предпринимателей будут штрафовать. К 2020 году такую аттестацию должны пройти гостиницы с 15 номерами.

Представители крупных гостиниц Барнаула одобряют требование закона. Сергей Воронов, генеральный директор гостиницы "Барнаул" говорит, что это выгодно гостям и предпринимателям: "Приезжая в гостиницу, условно говоря, "три звезды", гость может претендовать на определенный уровень услуг. А отельеру не придется оправдываться, почему у него нет бассейна или других опций, как в пятизвездочном отеле".

Как закон отразится на ценах гостиниц

Татьяна Сибиркина,

руководитель отдела по развитию туризму в администрации Барнаула:

— Чтобы попасть под ту или иную звезду, гостиница должна предоставлять определенный перечень услуг и уровень комфорта. Барнаульские в массе своей не соответствуют даже трем звездам и они "инвестируют" в модернизацию.

Это приведет к повышению цены на услугу, в гостиницах останется меньше номеров эконом-класса, зато увеличится количество номеров комфорт-класса, поэтому в среднем стоимость услуги подрастет.

Скорее всего, предприниматели заложат в цену размещения еще и затрат на ремонт гостиницы. А они будут существенные с перспективой окупиться через лет десять, говорит Воронов.

Сколько звезд получат барнаульские гостиницы

По словам Татьяны Сибиркиной, в Барнауле сейчас работают 92 гостиницы на почти пять тысяч мест размещения (в это количество входят санатории и лагеря, — прим. ред.). Татьяна Малышева полагает, что большинство из них в итоге получат одну-две звезды.

"Хороший уровень для барнаульского гостиничного бизнеса — три звезды", — говорит эксперт. На четыре претендуют единицы. Среди них — гостиница "Барнаул". Здесь уже три года ремонтируют и переоборудуют номера. В каждый вкладывают около 700-800 тысяч рублей.

Сергей Воронов,

генеральный директор гостиницы "Барнаул":

— К середине 2019 года мы планируем получить три звезды. Закончив все запланированные работы, будем аттестовать гостиницу на четыре звезды. Пять получить не получится — не позволяют особенности конструктива здания, его площадь.

Эксперт говорит, что с ближайшее время бизнес вряд ли заинтересуется строительством пятизвездочных гостиниц в Барнауле. В столице Алтайского края востребованы номера стоимостью 3-5 тысяч рублей за сутки. Те, что могли бы претендовать на пять звезд, стоят около 10 тысяч рублей. Такие в городе есть, но их лишь изредка снимают для каких-то важных событий. Например, там могут поселиться молодожены.

Сергей Воронов,

генеральный директор гостиницы "Барнаул":

— Гостиничный бизнес, конечно, страдает от кризиса. В Барнауле одна из самых низких цен на размещение в России. Но у нас есть и свои особенности. В основном в городе развит бизнес-туризм. Предприниматели и менеджеры, которые приезжают в командировку, занимают номера преимущественно в первой половине рабочей недели. В выходные заполняемость всех гостиниц существенно ниже.

Если будет расти количество туристов, которые приедут отдохнуть в Барнаул, то эта диспропорция решится, полагает эксперт. Тогда в краевая столица станет интересна сетевым отелям, и здесь могут построить гостиницу на пять звезд.

Как гостиницам будут присваивать звезды

Закон "О внесении изменений ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" вступил в силу в феврале 2018 года. В июне 2019-го гостиницы на 50 и более номеров должны будут пройти классификацию. До 1 января 2019 года это можно сделать по старым правилам. Позже должны будут утвердить новые и, как ожидает Татьяна Малышева, они будут более жесткими. Подтверждать звездность необходимо каждые три года.

Некоторые требования к гостинице три звезды