Недвижимость

Барнаульской гостинице "Алтай" вернут исторический фасад и интерьер

Сегодня, 12:50.
Недвижимость

В Барнауле реконструируют гостиницу "Алтай". Проект и историко-культурную экспертизу готовит мастерская "Классика" Александра Деринга. Архитектор рассказал altapress.ru, что памятник архитектуры перекрасят в "исторические" цвета и в номерах поставят унитазы и душ.

Гостиница "Алтай".
Гостиница "Алтай". Фото : Авито.

Гостиница "Алтай" — памятник архитектуры регионального значения. Зданию вернут исторический облик: восстановят лепной декор фасада и парадной лестницы.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Мы провели исследования и выяснили, что изначально здание было такого же цвета, как и расположенный рядом крайком партии (теперь здесь находится краевой суд): фасад первого этажа выкрашен в грифильно-черный цвет, а выше — в красный.

Гостиницу планируют сделать комфортной в современном понимании. Здесь сократят количество номеров, чтобы расширить их и добавить туда санузлы (до сих пор они размещались на этаже). Расширят и зал для завтраков.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Мы не планируем декорировать отдельные номера лепниной или другими элементами ар-деко. Они не такие просторные, чтобы преподнести украшения красиво. Но в люксовых апартаментах, которые окнами выходят на проспект Ленина, декор будет. После реконструкции гостиница может претендовать на твердые три звезды, а если постараться, то и на четыре.

Деринг рассказал, что задача максимум — заселить первых гостей уже летом.

История гостиницы

Гостиница "Алтай" построена в 1938—1941 годах. Ее проектировали архитекторы Аркадий Баранский и Виктор Казаринов. Изначально она была рассчитана на 217 мест и  славилась своим рестораном, где по вечерам играла живая музыка.

Позже собственники продали часть здания и теперь там размещаются магазины и кафе "Вилка-Ложка".

Реконструкция может быть связана с тем, что с 2019 года по закону каждая гостиница на 50 и более номеров, должна иметь "звезды".

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