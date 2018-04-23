В центре Барнаула закрыли гостиницу "Алтай"

Согласно закону, с 2019 года получение "звезд" будет обязательным для гостиниц, в которых больше 50 номеров.

Поэтому в "Алтае" решили подготовиться к этому нововведению. Источник Политсиб.ru заявил, что владельцам "Алтая" предстоит большой объем работ.

Что из себя представляет гостиница "Алтай"

Гостиница находится в историческом центре Барнаула на проспекте Ленина. Общая площадь здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Сейчас в ней 70 номеров, рассчитанных на 94 постояльца.

Здесь есть номера высшей, первой категории и четвёртой категории, кафетерий с подсобными помещениями, парикмахерская, мастерская, конференц-зал, сауна.

Когда был построен отель

Гостиница "Алтай" построена в 1938—1941 годах. Ее проектировали архитекторы Аркадий Баранский и Виктор Казаринов с использованием традиционных приемов монументальной советской архитектуры, но с добавлением мелких архитектурных форм, заимствованных из классического наследия. Изначально она была рассчитана на 217 мест. Гостиница славилась своим рестораном, где по вечерам играла живая музыка.

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