В элитном районе Барнаула начали строить эконом-жилье

На Зменогорском тракте в Барнауле началось строительство жилого комплекса из двух панельных домом. Большая часть квартир в них однокомнатные. Таким образом новостройки эконом-класса добрались до района многоэтажной застройки, который традиционно считался элитным из-за соседства с сосновым бором и хорошей транспортной доступности до центра.

Две многоэтажки около телецентра начала строить «Сибирия», подтвердили в офисе компании. Это будут двухподъездные новостройки из ЖБИ-панелей. В первом доме 95 квартир площадью от 22 до 66 кв. м на одну, две и три комнаты. Минимальная цена — 1,1 млн рублей. Во второй многоэтажке квартир больше, следует из проектной декларации на сайте ДОМ.РФ. Их площадь от 22 до 100 кв. м.

Эксперты отнесли комплекс к сегменту «эконом», в том числе потому что для строительства выбраны ЖБИ-панели, а не кирпич или монолитно-каркасная технология.

Что это значит

Президент Союза риэлторов Барнаула Дмитрий Дворядкин говорит, что застройка с большим количеством компактных квартир характерна для рынка новостроек Барнаула. Это позволяет девелоперу проще пополнять бюджет за счет более легких продаж «малогабариток».

Факт строительства бюджетного панельного дома именно на Горе Дворядкин не связывает с глобальными изменениями предложений от застройщиков в Барнауле: «Нет массового ухода в сегмент эконом-жилья. В новых проектах достаточно просторных квартир, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Возможно решение „Сибирии“ связано с желанием занять отдельную нишу».

Как меняется «барнаульская Рублевка»

Традиционно на Змеиногорском тракте в Барнауле строили многоэтажные дома повышенной комфортности. В том числе здесь заселены несколько многоэтажных комплексов с обособленной территорией, который горожане назвали Рублевкой. Проект реализовывала компания СУ-АМЗ, ее приемники и коллеги в начале 2000-х. Однако последние новостройки застройщику пришлось переформатировать, сделав дома выше, а квадратный метр в них дешевле. Последующая застройка начала развиваться в аналогичном формате. Отдельные проекты в прошлом году выведены в эконом-сегмент.

Отметим, что в 2018 и 2019 годах вторичный рынок недвижимости Горы разросся за счет массового предложения дорогостоящих домов и квартир. Риэлторы отмечали, что жилье в этом сегменте сильно теряет в цене. Их собственники часто планируют переезд в другие регионы страны или за рубеж. Чтобы продать имущество в Барнауле, многие снижают стоимость предложения, теряя на инвестировании в эти объекты.